"Perdoei, mas não esqueci": 10 anos depois, vítimas do Boko Haram relembram rapto

Na noite de 14 para 15 de abril de 2014, 276 alunas do ensino médio com idades entre 15 e 18 anos, a maioria delas cristãs, foram raptadas pelo grupo armado Boko Haram do internato público onde viviam em Chibok, no norte da Nigéria. O assunto virou manchete mundial durante alguns anos. Mas, uma década depois, as meninas foram aos poucos sendo esquecidas, principalmente diante da banalização dos raptos em massa nessa região da África. Até hoje mais de 80 adolescentes do grupo seguem desaparecidas. Em entrevista à RFI, duas das jovens que conseguiram escapar contam como vivem após esse episódio.

Moïse Gomis, enviado especial da RFI a Yola (Nigéria)

Amina Nkeki e Jummai Mutah foram sequestradas pelos homens de Abubakar Shekau, líder de uma das facções do Boko Haram em 2014. As jovens tiveram trajetórias diferentes, mas compartilham a experiência de terem vivido durante anos nas mãos do grupo extremista islâmico.