Revistas francesas questionam vocação da França para as Olimpíadas a menos de 100 dias do evento

Medalhistas franceses "arruinando" a atmosfera

"Os Jogos de Paris estão se aproximando, mas o entusiasmo popular demora a surgir, e os medalhistas franceses estão arruinando a atmosfera", lança a revista L'Obs. "'A França não é um país para o esporte', disse Teddy Riner, tricampeão olímpico de judô, no canal de TV France 2, no final de fevereiro. Quase palavra por palavra, ele apenas repetiu as declarações do nadador Florent Manaudou, medalhista de ouro em Londres 2012, ou as da ex-velocista francesa Christine Arron", lembra a publicação.

"Mas o que esses atletas têm contra a França? No país de Kylian Mbappé e de Léon Marchand, que quebraram todos os recordes de precocidade no futebol e na natação? Na terra da judoca Clarisse Agbegnenou, vencedora de várias medalhas, e das equipes nacionais de handebol que monopolizam os pódios mundiais há vinte anos?", questiona a revista.

O nadador Florent Manaudou aponta para a falta de horas de educação física e esporte na escola, a ex-velocista Christine Arron para o estado das instalações esportivas, e o judoca Teddy Riner lamenta que "não consigamos nem mesmo dar a nossos esportistas, nossos campeões, boas condições".

L'Obs complementa dizendo que embora Emmanuel Macron queira aproveitar os Jogos para "realmente fazer da França uma nação esportiva", também falta algo "em termos da percepção coletiva e do lugar do esporte na sociedade". "Não temos a cultura do esporte, de nos superarmos", disse a atleta Christine Arron à revista.