'Ataque à América': Trump se torna 1º ex-presidente dos EUA a enfrentar justiça criminal

No entanto, será que esse julgamento impedirá Donald Trump de voltar à Casa Branca? Nada é menos certo. Um júri de doze moradores de Manhattan, que deverá ser formado nesta segunda-feira, terá que tomar uma decisão dentro de seis a oito semanas de debates. Mas, antes disso, as correlações políticas de cada integrante serão examinadas para garantir que eles sejam imparciais.

"Para os evangélicos, Trump é literalmente o escolhido de Deus"

O ex-chefe de Estado pode pegar no máximo um ano de prisão se for condenado por falsificação, e até quatro anos se for provado que a ação teve a intenção de violar as leis de financiamento de campanha. "Este julgamento não é sobre dinheiro e sexo, é sobre se houve uma conspiração para fraudar a eleição presidencial", disse Alvin Bragg.

Para o candidato republicano, trata-se de um julgamento político para impedir seu retorno à Casa Branca.

Mas isso afetará sua campanha e o apoio de seus antigos eleitores? Não é muito provável, diz Romual Sciora, pesquisador associado do Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) e especialista em Estados Unidos.

"Pode haver um pouco de relutância, mas não vamos esquecer que, para os movimentos evangélicos, Trump é literalmente o escolhido de Deus e temos que perdoar suas falhas porque ele é o mensageiro de Deus para restaurar a grandeza original dos Estados Unidos. Portanto, mesmo com esse eleitorado, o resultado do julgamento do caso Stormy Daniels não terá nenhum impacto, na minha opinião, na eleição de novembro", diz Sciora.