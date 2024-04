Austrália: adolescente de 15 anos é preso após novo ataque com faca em uma igreja de Sydney

O adolescente foi preso por esfaquear o bispo e um segundo clérigo. O suspeito foi tratado por ferimentos nas mãos e levado para um local seguro, disse Andrew Holland, um oficial sênior das forças de segurança.

Além disso, pelo menos dois policiais foram hospitalizados e veículos foram danificados durante os protestos violentos que se seguiram ao ataque com faca, informou a polícia australiana.

Os policiais foram feridos por pessoas que atiraram "garrafas, tijolos e outros objetos", informou também a polícia. O pároco foi ferido, mas sua vida não correu perigo, assim como a de outras três pessoas.

Outro ataque deixou 6 pessoas mortas no sábado

A agência AFP identificou a cena do vídeo como a Igreja de Cristo Bom Pastor em Wakeley, nos subúrbios do oeste de Sydney. A área é conhecida por abrigar membros da pequena comunidade cristã assíria que fugiram da perseguição e da guerra no Iraque e na Síria. A igreja realiza um culto nas noites de segunda-feira.

No sábado, 13 de abril, um ataque com faca matou seis pessoas e feriu várias outras em Sydney. O ataque foi realizado em um shopping center por um homem de 40 anos com problemas mentais; não havia nada que sugerisse um motivo terrorista, de acordo com a polícia australiana.