Conferência humanitária em Paris arrecada mais de € 2 bi para ajudar Sudão

No entanto, um ano após o início das hostilidades, os países se mostram "profundamente preocupados com os trágicos efeitos da escalada do conflito imposta ao povo sudanês e aos países vizinhos".

Os países acrescentaram estar "preocupados com as violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos no Sudão", pedindo as partes em conflito que respeitem seus compromissos e cumpram obrigações em relação às regras internacionais.

Corredores humanitários

Durante conferência com o objetivo de arrecadar fundos para os sudaneses à beira da fome, após um ano de guerra, o ministro das Relações Exteriores do Djibuti disse, nesta terça-feira, ser a favor de corredores humanitários seguros no Sudão, sob a égide das Nações Unidas.

"Se o fim das hostilidades entre as partes beligerantes se tornou inalcansável nesta fase, a intervenção humanitária é essencial", declarou Mahmoud Ali Youssouf, cujo país preside a Igad atualmente. "É essencial abrir corredores humanitários", disse ele, sublinhando que "estes corredores devem ser assegurados por unidades da ONU em coordenação com os países da região".

Ainda de acordo com o ministro, os sudaneses sofrem com a escassez de água, alimentos, medicamentos e estão expostos a doenças e epidemias. "Mais da metade da população precisa de ajuda humanitária de emergência", alertou.