França "tem plano B e até C" para abertura das Olimpíadas em caso de ameaça terrorista grave

Franceses estão preocupados com organização dos Jogos

Uma pesquisa do instituto francês Ipsos, publicado no jornal La Tribune Dimanche, mostrou que apenas 53% dos franceses se dizem "interessados" nos Jogos, o que representa uma queda de oito pontos em relação a seis meses. A maioria dos entrevistados se diz "preocupada" com a capacidade da França de garantir que "tudo dê certo" nas Olimpíadas.

"A França é um time, é uma nação unida", respondeu Emmanuel Macron. Ele também garantiu ter "confiança nos sindicatos", que ameaçam entrar em greve durante os Jogos. "Eles têm responsabilidade, estarão ao nosso lado", disse.

O presidente visitou nesta segunda o canteiro de obras do Grand Palais, no 8º distrito, reformado desde 2021 e que vai sediar as provas olímpicas e paralímpicas de esgrima e taekwondo. "O mundo inteiro vai encontrar o Grand Palais e vai redescobri-lo", disse Macron aos trabalhadores, prometendo voltar para a inauguração oficial.

O local está programado para ser entregue ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos na sexta-feira (19). "Este projeto para o novo Grand Palais, com um orçamento de cerca de € 500 milhões, abrange os 77.000 m2 do local, as galerias, as fachadas e o Palais de la Découverte", disse o Palácio do Eliseu.

(Com informações da AFP)