A quase 100 dias dos Jogos de Paris 2024, chama olímpica é acesa na Grécia

O fogo olímpico simboliza a união entre as nações e um elo entre os Jogos da antiguidade e modernos.

O evento, transmitido ao vivo pela internet, foi acompanhado por centenas de pessoas no local. Estiveram presentes o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, entre outros representantes diplomáticos.

Bach lembrou que Paris é "o berço de Pierre de Coubertin", considerado o fundador das Olimpíadas modernas, e enalteceu o espírito de união em torno da competição.

"Os Jogos Olímpicos são o único evento que reúne o mundo inteiro em uma competição pacífica", frisou o presidente do COI. "Neste período difícil, em que as guerras e os conflitos se multiplicam no mundo, as pessoas estão cansadas do ódio. A maioria das pessoas aspira a algo que nos reúna, e a chama olímpica simboliza esta esperança", prosseguiu.

Bach afirmou ainda que a capital francesa "está marcando a história olímpica". Ele lembrou que "Paris é cidade natal do nosso fundador Pierre de Coubertin e a Cidade Luz onde ele criou os Jogos Olímpicos modernos". O presidente do COI agradeceu "a todos os franceses que acolhem os Jogos com paixão".