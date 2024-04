Embaixador russo é convocado em Berlim após prisão de dois suspeitos de espionagem

Na quinta-feira (18), o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha convocou o embaixador russo em Berlim após a notícia da prisão de dois supostos espiões russos. Os homens presos, que também têm a nacionalidade alemã, são suspeitos, de acordo com a promotoria antiterrorista alemã, de planejar atos de sabotagem no país, inclusive contra instalações militares americanas, a fim de minar o apoio militar à Ucrânia.

A convocação do embaixador, feita pela ministra da pasta, Annalena Baerbock, se deu após a prisão de dois supostos espiões russos. Ambos são suspeitos pelo planejamento de atos de sabotagem em apoio ao regime de Putin em sua guerra contra a Ucrânia. Os dois cidadãos russo-alemães foram presos em Bayreuth, uma cidade na Baviera, no sudeste do país, informou o escritório.

Identificados como Dieter S. e Alexander J., eles são acusados de procurar potenciais alvos para ataques, incluindo "instalações das forças armadas dos EUA" estacionadas em solo alemão. De acordo com a revista semanal alemã Der Spiegel, a base americana de Grafenwöhr, na Baviera, onde os soldados ucranianos são treinados no uso dos tanques de batalha americanos, foi um dos alvos.