"Não basta que os caminhões entrem em Gaza, é preciso distribuir a ajuda humanitária a quem precisa", diz ONU

Os bombardeios também atingiram Al-Mawasi (sul), que se tornou um campo com milhares de tendas que abrigam pessoas deslocadas. "A nossa terra foi arrasada, a nossa casa destruída e as nossas memórias enterradas sob os escombros, as nossas esperanças e sonhos foram destruídos", lamenta Shams Majid, 22 anos, uma destas pessoas deslocadas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mantém o seu plano de ofensiva terrestre contra Rafah, na fronteira com o Egito, que considera como o último grande bastião do Hamas, grupo no poder em Gaza desde 2007 e que Israel considera como uma organização terrorista, assim como os Estados Unidos e a União Europeia.

Sanções ao Irã, aliado do Hamas

Na quarta-feira (17), a União Europeia decidiu impor novas sanções ao Irã, visando os produtores de drones e mísseis, dispositivos utilizados no primeiro ataque direto comandado por Teerã, aliado do Hamas, em solo israelense. "Estamos à beira de uma guerra no Oriente Médio que causará consequências no resto do mundo", alertou o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, antes de uma cúpula do G7 na Itália.

