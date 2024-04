Votação de lei repressiva sobre financiamento de organizações na Geórgia pode interferir planos de adesão à UE

Depois que o Parlamento da Geórgia aprovou, na quarta-feira (18), em primeira leitura um projeto sobre a "influência estrangeira" no país, a população questiona as consequências dessa legislação para as ambições do país de entrar na União Europeia. Para os opositores do texto, a lei é repressiva e pode ameaçar a aproximação da Geórgia, uma antiga república soviética, com a União Europeia (UE).

"Não à lei russa!", proclamaram os cerca de 20 mil manifestantes que cercaram o Parlamento para pressionar os deputados contra a votação. O texto é comparado à lei repressiva sobre "agentes estrangeiros", utilizada pelo Kremlin desde 2014 para perseguir vozes dissidentes, ONGs e meios de comunicação independentes e visto como um obstáculo às ambições europeias do país.

Se o projeto de lei for aprovado nas próximas votações, as organizações que recebem mais de 20% do seu financiamento de países serão forçadas a se registrarem como "organizações que defendem os interesses de uma potência estrangeira", ou enfrentarão multas.