Índia inicia eleições que se encerram apenas em junho e são teste de força para premiê Modi

A partir desta sexta-feira (19) e durante as próximas seis semanas, 970 milhões de indianos comparecem às urnas para as eleições legislativas no país. A população está bastante polarizada entre os que chegam a venerar o atual primeiro-ministro Narendra Modi, chamado de "Grande Santo" ou "Guardião da Pátria", e os que temem o aumento de medidas consideradas antidemocráticas do premiê, se ele continuar no poder.

Clea Broadhurst, enviada especial da RFI a Kairana

Eleitores de 21 estados são os primeiros a votar na primeira fase, iniciada nesta manhã, em um total de sete etapas até o dia 1º de junho. O partido ou coligação que obtiver a maioria dos assentos no Lok Sabha, como é chamada a câmara baixa do Parlamento indiano, formará o próximo governo.