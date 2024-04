Sebastião Salgado é o grande homenageado do ano pela Organização Mundial de Fotografia

Uma seleta retrospectiva dos mais famosos trabalhos de Salgado faz parte da exposição de fotógrafos finalistas do prêmio aberta nesta sexta-feira (19) ao público na Somerset House, na capital britânica.

"Zona de Sacrifício" e "Entre Esperança e Distópia" são dois dos títulos das fotografias em cartaz que poderiam dar nome às muitas das imagens captadas por Sebastião Salgado nos últimos cinquenta anos, o grande homenageado da premiação internacional de fotografia - Sony World Photography Awards.

Mas os dois títulos são de fotos de finalistas desta competição que também trataram de temas globais como a catástrofe climática, mineração, migração e destruição das práticas ancestrais de povos Indígenas já retratados por Salgado em seu meio século de carreira como fotógrafo profissional.

Nesta 17ª edição, o juri selecionou cerca de 200 obras entre 395 mil imagens de 220 países, um recorde da competição de fotografia profissional. Os selecionados disputaram prêmios em dez categorias entre arquitetura, meio ambiente, criatividade, retratos, estudantes e jovens, entre outras.

O prêmio de fotógrafo do ano foi dado à francesa Juliette Pavy que expôs uma série de fotografias documentais sobre as vítimas de uma política forçada de controle de natalidade na Groenlândia entre 1966 e 1975 contra quatro mil e quinhentas mulheres Inuit, povo originário do Ártico. A investigação ainda está em curso.

Na mesma categoria de fotojornalismo, e em uma das salas mais cheias da exposição no dia da abertura para imprensa, estão as fotos do brasileiro Raphael Alves. Ele é um dos finalistas da premiação com seu trabalho em Roraima sobre a crise no território Yanomami com retratos fortes de Indígenas desnutridos e rios contaminadas pelo mercúrio com avanço da mineração ilegal na Amazônia.