Após veto dos EUA de adesão palestina às Nações Unidas, Abbas diz que vai "rever" relação com o país

"A liderança palestina irá rever as relações bilaterais com os Estados Unidos para garantir a preservação dos interesses do nosso povo, da nossa causa e dos nossos direitos", disse Abbas neste sábado (20) em uma entrevista à agência de notícias palestina Wafa.

Na prática, romper as relações com os EUA será difícil, já que a Autoridade Palestina depende da ajuda financeira americana. O próprio Abbas, hoje com 88 anos, está politicamente enfraquecido após os ataques israelenses na Faixa de Gaza e o aumento da violência na Cisjordânia ocupada.

Os palestinos, que desde 2012 são considerados como "Estado observador não membro" na ONU, pediram ao Conselho de Segurança o reconhecimento do "Estado palestino", já aceito pela maioria dos Estados-membros.