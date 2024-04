França cria selo de qualidade para empresas de turismo a fim de garantir excelência do setor

A França vai criar um selo de qualidade para empresas de turismo, com o objetivo de garantir, segundo uma portaria publicada no sábado (20), um "alto nível de qualidade no atendimento e nos serviços", bem como "um alto nível de exigência em termos de desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente".

A portaria que cria esse rótulo, publicada no Diário Oficial, detalha os critérios de atribuição do selo de excelência: "a qualidade do atendimento e dos serviços, incluindo o conforto, a competência e a habilidade dos operadores e funcionários, o domínio de idiomas estrangeiros, a qualidade das informações fornecidas aos clientes e o acompanhamento da satisfação desses últimos."

Mas, também, "o nível de exigência das medidas adotadas em favor da proteção do meio ambiente e da promoção de um turismo ecologicamente responsável".