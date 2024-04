Irã minimiza ataque atribuído a Israel com "drones de criança" e diz que não vai reagir

O Irã minimizou neste sábado (20) o ataque atribuído a Israel na sexta-feira (19) no centro do país e afirmou "que não haveria retaliação". Em entrevista ao canal americano NBC, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, disse que não considera o incidente "um ataque".

"O que aconteceu ontem à noite não foi um ataque. Foram dois ou três drones parecidos com aqueles que as crianças brincam no Irã", ironizou. De acordo com ele, "enquanto não houver nenhuma nova 'aventura' (ofensiva militar) em o nome do regime israelense, contra os interesses do Irã, não responderemos."

Segundo as agências de notícias iranianas, na sexta-feira foram ouvidas várias explosões durante a madrugada, perto de uma base militar na região de Isfahan. Em seguida, "vários" drones pequenos foram "derrubados com sucesso" pelo "sistema de defesa aérea" do país.