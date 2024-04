Trump faz primeiro comício após início de julgamento em Nova York

O magnata denuncia uma "caça às bruxas" e protestou diversas vezes contra o julgamento. "O juiz deve ser "demitido", disse. "Eu não fiz nada errado!" escreveu em sua plataforma, Truth Social.

"Se a imunidade não for concedida a um presidente, todo presidente que deixar o cargo será imediatamente indiciado pelo partido adversário", completou.

Na sexta-feira, ele voltou a atacar o juiz que conduz seu processo, o primeiro criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos. "Deveria estar na Pensilvânia e na Flórida agora, e em muitos outros estados, na Carolina do Norte, na Geórgia, e em campanha, não aqui."

Biden tem chances de vencer na Carolina do Norte?

Embora nenhum candidato presidencial democrata tenha vencido na Carolina do Norte desde Barack Obama em 2008, Biden acredita que tem chances neste estado. Trump venceu duas vezes no estado, em 2016 e 2020, mas Biden perdeu por pouco na última eleição.

O democrata tenta tirar partido dos problemas de Trump com a Justiça durante seus comícios, mas a Casa Branca garante que Biden não está acompanhando as notícias do processo do adversário, e afirma que o presidente "está focado nos americanos".