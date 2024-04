Braço político do separatista ETA pode vencer eleições regionais no País Basco espanhol

Campanha tranquila

Uma campanha bastante tranquila, portanto. Uma coisa realmente surpreendente quando se pensa que, no passado recente, as eleições eram sistematicamente marcadas por ataques, assassinatos e ameaças de morte da ETA. "A sociedade basca mudou profundamente em vinte anos", analisa Surio. "Há uma mudança geracional notória; e a sociedade basca virou a página de seu passado." No entanto, para muitos, as feridas do passado ainda não cicatrizaram completamente.

EH Bildu poderia, portanto, se impor, sem necessariamente governar, já que o Partido Socialista Basco deverá se aliar ao Partido Nacionalista Basco para liderar a região e assim preservar os equilíbrios políticos, como detalha Maria Elisa Alonso, cientista política, professora e pesquisadora na Universidade de Lorraine, na França.

Conservadores devem continuar no poder

"Eu acho que não devemos misturar política nacional e política regional", explica ela a Romain Lemaresquier, do serviço internacional da RFI. "A nível nacional, (o partido socialista basco) precisa do apoio do PNV e do Bildu. Mas, regionalmente, ele sempre esteve ao lado do PNV. Não há margem para fazer uma coalizão para o governo regional com Bildu. O líder do partido socialista (basco) já disse desde o início que nunca consideraria um governo com Bildu e que, além disso, as coalizões ou acordos feitos no País Basco são decididos no País Basco e não em Madri. Portanto, há realmente dois jogos completamente diferentes."