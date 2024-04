Em Gaza, mais de 50 corpos de palestinos são encontrados com sinais de tortura em hospital

Alguns dos corpos encontrados "estavam sem roupas, o que certamente indica que foram presos, torturados e submetidos a maus-tratos pelo exército de ocupação israelense", contou ele.

Em uma declaração separada, o movimento islâmico palestino Hamas descreveu como um "crime horrível" a descoberta dos corpos de "mais de 50 mártires de todas as idades" nesse poço, alegando que eles haviam sido "executados a sangue-frio e enterrados por escavadeiras militares no pátio" do Complexo Médico Nasser.

O exército israelense se restringiu a responder que havia verificado essas alegações.

Os hospitais da Faixa de Gaza foram severamente atacados durante a operação militar realizada pelo exército israelense no território palestino desde o ataque mortal perpetrado em Israel em 7 de outubro por combatentes do Hamas de Gaza. Em resposta ao ataque de 7 de outubro, Israel lançou uma grande operação militar contra a Faixa de Gaza para eliminar o Hamas.

O ataque do movimento palestino matou 1.170 pessoas, principalmente civis, de acordo com uma contagem realizada pela AFP com base em dados oficiais israelenses. Cerca de 250 pessoas também foram feitas reféns em Gaza e 129 ainda estão lá, 34 das quais são consideradas mortas pelo exército israelense.