Equatorianos votam em plebiscito para legitimar governo em ações contra a violência e o narcotráfico

Noboa, 36 anos, afirma que não tem "nenhum arrependimento" em relação a essa operação, que custou ao país um processo - ainda em andamento - na Corte Internacional de Justiça (CIJ), e condenação internacional e desagrado especialmente dos governos de esquerda da América Latina.

Apesar dessa imagem internacional manchada, "parece que (localmente) essa crise diplomática com o México não teve efeitos negativos (para Noboa). Pelo contrário, as pessoas aprovam suas decisões em termos de segurança", comenta o cientista político Santiago Basabe, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), à AFP.

Ao nível nacional, a urgência do momento é, desde uma semana, energética, com severos racionamentos de eletricidade (até 13 horas por dia em Quito) e uma revisão urgente das instalações hidrelétricas.

Resultado da seca, do fenômeno El Niño, mas também de má administração, segundo as próprias autoridades, essa escassez de eletricidade também seria resultado de "sabotagens" de altos funcionários ligados aos seus inimigos políticos, segundo o presidente Noboa. Ou seja, vindas do campo do ex-presidente Correa (2007-2017, exilado após sua condenação por corrupção).

Um decreto presidencial na sexta-feira ordenou a mobilização da polícia e do exército "para garantir a segurança das infraestruturas energéticas cruciais e prevenir sabotagens, ataques terroristas ou outras ameaças que possam afetar o funcionamento".

"Legitimar"

"Estamos sofrendo ataques que são o resultado de uma luta determinada contra o crime organizado", acusou o secretário de Estado para a Comunicação, Roberto Izurieta.