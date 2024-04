Parisienses realizam ato polêmico contra racismo e islamofobia no contexto da violência policial

Uma manifestante, Jennifer Kalam, assistente de creche de 44 anos, disse: "Estou farta desse sistema judiciário de dois níveis", com os "olhares que recebemos quando saímos de nossos bairros", as "buscas, o perfil racial".

Assim como ela, muitos dos manifestantes usavam um keffiyeh (um tradicional lenço quadrado dobrado e usado em volta da cabeça, pelos homens no Oriente Médio) em solidariedade ao povo da Faixa de Gaza, onde o exército israelense mais uma vez realizou bombardeios mortais no domingo, especialmente na cidade de Rafah.

A manifestação, que contou com bandeiras palestinas, ocorre mais de seis meses depois do início da guerra contra o Hamas no território palestino, após o ataque do Hamas em 7 de outubro.

"Se estamos aqui em um momento em que os palestinos estão sendo amplamente desumanizados (....), é para dizer que todas as vidas valem o mesmo (...) O fio condutor que carregamos hoje é a igual dignidade dos seres humanos", disse Mathilde Panot, líder dos deputados do partido de esquerda França Insubmissa, a alguns jornalistas no local.

(Com informações da AFP)