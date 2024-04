Braço político do ETA, coalizão separatista registra guinada em eleições regionais no País Basco

Considerada herdeira do extinto grupo armado nacionalista ETA, a coalizão EH Bildu registrou um avanço histórico no domingo (21) nas eleições no País Basco espanhol. No entanto, ao contrário do que as pesquisas previam, a legenda separatista de esquerda não conseguiu chegar em primeiro lugar.

Do total de 75 assentos no Parlamento regional, a EH Bildu passou de 21 a 27 cadeiras e alcançou o mesmo número de deputados que os moderados do Partido Nacionalista Basco (PNV), que dominam a política local desde as primeiras eleições democráticas regionais, em 1980.

A EH Bildu não esconde esperar um dia chegar à liderança da região. "Demos um passo gigante. Entramos em uma nova era", declarou na noite de domingo (21) Pello Otxandiano, candidato a chefe do governo basco. "Vamos continuar a trabalhar humildemente, como sempre, pelo povo", reforçou o presidente da coalizão, Arnaldo Otegi.