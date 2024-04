Relatório aponta que Agência da ONU para Refugiados Palestinos tem "problemas de neutralidade", mas é "indispensável"

Segundo o documento de cerca de 50 páginas, a organização é "uma plataforma de salvação humanitária", essencial para o desenvolvimento humano e econômico dos palestinos. No entanto, "apesar deste sólido quadro, problemas relacionados à neutralidade persistem", reitera o relatório.

O grupo independente aponta que, dentro da organização, "há casos de empregados que expressam publicamente suas opiniões políticas, livros escolares com conteúdo problemático utilizados em algumas escolas da UNRWA, além de sindicalistas politizados que ameaçam o funcionamento e as operações humanitárias".

"Mais de 400 terroristas"

A agência da ONU focada nos refugiados palestinos emprega mais de 30 mil pessoas no Oriente Médio e é acusada por Israel desde o início deste ano de contar com "mais de 400 terroristas" na Faixa de Gaza. Tel Aviv afirma que 12 funcionários da UNRWA têm implicação direta no ataque que deixou 1.160 mortos no território israelense em 7 de outubro de 2023.

As alegações suscitaram a suspensão do financiamento da UNRWA por alguns países doadores. Nas últimas semanas, diante da situação catastrófica na Faixa de Gaza, algumas nações resolveram restabelecer o benefício.

"Com base em uma lista de março de 2024 contendo números de identidade de palestinos. Israel afirmou publicamente que um número significativo de funcionários da UNRWA são membros de organizações terroristas. No entanto, Israel ainda precisa apresentar provas", ressalta o relatório.