Relatório da OIT mostra como aquecimento global afeta saúde dos trabalhadores

A ONU divulgou nesta segunda-feira (22) um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostrando os riscos das mudanças climáticas para os trabalhadores. De acordo com o documento, as regulamentações existentes não oferecem proteção adequada.

"Um grande número de pessoas está exposto aos riscos relacionados às mudanças climáticas no local de trabalho", destaca o documento da OIT. Esses números tendem a aumentar, segundo a organização.

"É óbvio que as mudanças climáticas já estão criando riscos sanitários adicionais significativos para os trabalhadores", destacou em um comunicado Manal Azzi, chefe da Equipe de Segurança e Saúde Ocupacionais da OIT. "É essencial ouvir esses alertas. A segurança ocupacional e da saúde devem se tornar parte de nossas respostas às mudanças climáticas", acrescentou.