Esquerda francesa reage indignada à decisão de Macron de adiar nomeação de candidata a premiê

O coordenador da França Insubmissa, (LFI) Manuel Bompard, disse que ficou "atordoado com o desprezo, a arrogância e a violência da intervenção" de Emmanuel Macron. "Tenho a impressão de ter de lidar com uma espécie de louco entrincheirado no Eliseu", disse o deputado, à rádio RTL.

O dirigente comunista Fabien Roussel, por sua vez, afirmou que o presidente "parece uma criança caprichosa que nega o resultado" das eleições legislativas.

Repercussão na imprensa

A imprensa francesa também analisa as decisões do chefe de Estado. "A esquerda chega a um acordo, Macron toma mais tempo", diz a manchete do Figaro.

O jornal avalia que o presidente "não pareceu estar convencido" de que o nome sugerido pela Nova Frente Popular vai colocar um fim ao impasse iniciado no segundo turno das eleições legislativas, em 7 de julho. Desde então, a aliança de esquerda negociava internamente a escolha de uma pessoa para ser indicada para a chefia de governo.

Na entrevista, o presidente voltou a insistir que os partidos têm a "responsabilidade" de conseguir chegar a "consensos" para viabilizar a governabilidade do país a partir de setembro. Para Le Figaro, mesmo que Macron reconheça a própria derrota nas eleições, ele parece não compreender "o quanto a sua escolha funesta de dissolver a Assembleia degradou a política francesa" e faz o país viver um "suplício" para se recompor.