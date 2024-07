Guia do Itamaraty orienta turistas brasileiros para os Jogos de Paris 2024

"O Itamaraty já tem uma longa experiência desses tipos de eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas também. Então já se criou essa prática de elaborar uma espécie de 'cartilha' para ajudar os brasileiros que chegam. E esse ano, foram consideradas todas as peculiaridades de Paris, de Marselha, onde haverá a vela, e até no Taiti, também, onde será o surf. Mas, a parte mais substantiva, diz respeito à capital francesa, onde se concentram quase todos os eventos olímpicos", destaca o embaixador Fábio Mendes Marzano, cônsul-geral do Brasil em Paris.

No guia há dicas de como agir em caso de roubos e a quem recorrer em situações de emergência, com telefones de hospitais, polícia, e até contatos com atendimento em português.

"Nós, já baseados em cartilhas anteriores e em modelos, elaboramos bem detalhadamente esse guia com todos os aspectos que possam interessar a um turista. Tenho visto cartilhas até de outros países e não vi nenhuma tão completa quanto essa que fizemos para os nossos brasileiros", destaca Marzano.

O documento também tem um capítulo para esclarecer o que os Consulados-Gerais podem e também o que não podem fazer no atendimento aos brasileiros.

"Às vezes acontecem problemas migratórios ou com a polícia. O consulado não tem como intervir em decisões de um agente migratório que resolveu barrar um brasileiro e devolver para o Brasil. Quando chega até nós qualquer notícia desse tipo, imediatamente nós entramos em ação. E para tentar nos comunicar e entender o que houve. Mas não podemos reverter decisões, seja da polícia de fronteiras ou da polícia regular francesa", exemplifica.

Posto Consular

Pela primeira vez o Ministério das Relações Exteriores instalou um posto consular para atendimento na Casa do Brasil em Saint-Ouen-sur-Seine, cidade na periferia norte de Paris, escolhida como sede da delegação brasileira. A chegada de uma grande delegação do país no local justifica uma representação diplomática com a presença permanente de três funcionários e equipamentos para emissão de documentos e atendimento de emergência, segundo o embaixador Fábio Mendes Marzano.