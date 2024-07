Paris 2024: rugby sevens e futebol marcam início das competições a dois dias da abertura dos Jogos Olímpicos

Durante os Jogos Olímpicos, a delegação israelense terá medidas específicas de proteção, em meio às tensões causadas pela guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Rugby sevens

O torneio masculino de rugby sevens também começa nesta quarta-feira. As partidas acontecem no Stade de France, em Saint-Denis, no subúrbio de Paris. Com capacidade para 80 mil pessoas, o maior estádio do país será palco das partidas de rugby sevens antes de ser liberado para as provas de atletismo, na segunda semana dos Jogos.

O francês Antoine Dupont, considerado um dos melhores jogadores de rugby do mundo, é esperado em campo. Os franceses, que enfrentam os Estados Unidos e o Uruguai nesta quarta, esperam superar a equipe de Fiji, bicampeã olímpica. Antoine Dupont "força os outros jogadores a se superarem e pressiona os adversários", resume com otimismo o técnico Jérôme Daret.

O rugby sevens é jogado por equipes de 7 jogadores, em dois tempos de 7 minutos. Cada time fará 2 partidas por dia e os torneios são curtos, com duração de 3 dias.

No rugby sevens o Brasil será representado notorneio feminino. As Yaras, como é a chamada a seleção brasileira feminina de rugby, que estão entre as 10 melhores equipes do mundo, jogam no próximo domingo (28) contra a França e os Estados Unidos. A equipe enfrenta o Japão, na segunda-feira (29). O esporte ganhou mais destaque após a atleta Raquel Kochhann ser escolhida porta-bandeira do Time Brasil na cerimônia de abertura.