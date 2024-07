Visita de Netanyahu aos EUA é marcada por crise política e protestos

Os problemas internos que os Estados Unidos enfrentaram nas últimas semanas podem jogar um balde de água fria nos planos do primeiro-ministro israelense. A expectativa de Netanyahu é de que a visita pudesse melhorar sua popularidade em Israel, mostrando que ele é um líder respeitado internacionalmente.

A conferência de Netanyahu agendada no Congresso para a tarde desta quarta-feira (24) não contará com a líder do Senado, já que Kamala Harris deixou claro que não pretende estar presente.

O evento é um dos principais objetivos da viagem e a conferência foi articulada pelo Presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, com o objetivo mostrar o apoio do partido à Israel.

Kamala Harris, no entanto, estará em Indiana, onde discursará em um evento promovido pela fraternidade negra do país. A vice-presidente só deve se encontrar com Netanyahu em uma reunião privada na Casa Branca, nesta quinta-feira (25).

Em um discurso sobre direitos civis em Selma no Alabama no começo deste ano, Kamala Harris pediu um "cessar-fogo imediato" em Gaza. Ela chegou a criticar Israel por criar uma "catástrofe humanitária" no enclave.

Reunião com Biden e Trump

O líder israelense deve se encontrar com Joe Biden na quinta-feira para conversar sobre a possibilidade de um cessar-fogo em Gaza e a liberação de reféns, segundo informações do secretário de Segurança americano, Jack Sullivan, divulgadas durante uma conferência de segurança no Colorado na semana passada.