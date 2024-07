COB inaugura Casa Brasil em Paris, centro de promoção do esporte e cultura durante Jogos Olímpicos

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) inaugura na noite desta quinta-feira (25) a Casa Brasil, um espaço para celebrar o esporte e a cultura do país. No local será possível acompanhar a equipe brasileira ao longo das competições e inclusive encontrar atletas. O espaço vai oferecer uma extensa programação cultural, com shows, performances, eventos esportivos, além de diversos estandes para degustação de bebidas e especiarias típicas da culinária brasileira.

Daniella Franco, da RFI

A Casa Brasil está localizada no Parque das Nações, um espaço de 55 hectares dentro do Parque de la Villette, no nordeste de Paris. No total, há 20 pavilhões dedicados às federações esportivas, além de mais de dez casas de diferentes comitês olímpicos.