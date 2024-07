Como será a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris no rio Sena

Celebrar o patrimônio francês

Os espetáculos artísticos e esportivos foram imaginados para celebrar o patrimônio francês. Os 400 bailarinos e 3 mil artistas vão se apresentar nas pontes, margens do rio e telhados dos monumentos ao longo do percurso. Atletas de skate e BMX farão acrobacias aéreas. As cantoras Aya Nakamura e Céline Dion estão confirmadas.

A cerimônia será acompanhada por 300 mil espectadores e 100 chefes de Estado e de governo. Mais de um bilhão de telespectadores em todo o mundo devem assistir à transmissão ao vivo pela TV.

Um forte esquema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade do evento, com 45 mil policiais e militares, sendo 1.800 estrangeiros, mobilizados. Entre eles, 20 agentes da Polícia Federal do Brasil.

A cerimônia começa às 19h30 (14h30 em Brasília) e termina às 23h, quando a pira olímpica será acesa e os Jogos de Paris 2024 abertos oficialmente.