Esperança de ouro para o Brasil em Paris 2024, boxeadora Bia Ferreira afia golpes na sede do COB

Beatriz Ferreira, 31 anos, se tornou bicampeã mundial ao derrotar a colombiana Angie Valdez, levando o ouro na categoria até 60 kg da final do Campeonato Mundial Feminino de boxe na Índia, em março de 2023. Com o resultado, ela se tornou a primeira pugilista do Brasil a conquistar três medalhas em mundiais. Medalha de prata em Tóquio, em 2021, ela se prepara agora para levar a "mãe dourada de todas", a famosa medalha de ouro, como contou à RFI durante um treino na base do Time Brasil.

No ano em que os Jogos Olímpicos comemoram sua primeira versão com paridade total entre atletas mulheres e homens da história, a boxeadora Bia Ferreira comemorou a participação neste momento."Ah, é muito importante. Eu estou vivendo a história, estou realizando sonhos. Eu acho que nada melhor que encerrar meu ciclo olímpico tendo participado dessa experiência. Eu acho que isso demorou um pouco, mas é algo progressivo", avalia a pugilista mais condecorada do Brasil.

"É um passo de cada vez. Acho que as mulheres estavam só esperando esse espaço e vão aproveitar agora. Daqui a pouco vai ser tão comum que a gente nem vai estar citando mais essa pauta. Espero que todas elas aproveitem e tenham resultados expressivos para a gente poder comemorar e vibrar muito, porque mulher é boa em tudo que faz", comemorou.