Exército israelense recupera em Gaza corpos de cinco vítimas do ataque de 7 de outubro

Embora Washington esteja cada vez mais alarmado com o custo humano da guerra, o Congresso também rejeitou "todas as mentiras" sobre as perdas civis, alegando "uma das taxas mais baixas de perdas de não combatentes" em relação aos combatentes mortos "na história das guerras urbanas".

Em maio, a ONU afirmou que as mulheres e as crianças representavam pelo menos 56% dos mortos na guerra, com base em dados do Ministério da Saúde do Hamas.

(Com AFP)