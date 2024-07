"Não aguentava mais perder para a Espanha", diz goleira do handebol após vitória na estreia em Paris

"A gente está se sentindo em casa com tantos brasileiros aqui", reagiu Mariane Fernandes, atleta do handebol feminino originária de uma favela carioca, em entrevista à RFI, logo após a estreia com vitória do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris sobre as arquirrivais espanholas. A Seleção brasileira estreou na competição na tarde desta quinta-feira (25), na Arena 6 de Porte de Versalhes, decorada com muitas bandeiras verde e amarelo.

Maria Paula Carvalho, da RFI em Paris

As espanholas abriram o placar, mas com a torcida quase inteira a favor, o Brasil não teve dificuldade de virar e avançar na contagem de pontos, logo nos primeiros minutos. As brasileiras mantiveram a vantagem durante todo o jogo e quebraram um jejum de uma década sem vencer as espanholas em jogos oficiais.