Polícia belga prende suspeitos de planejar ataque terrorista; alvo seria Olimpíada, diz imprensa local

Sete pessoas foram presas e interrogadas pela polícia nesta quinta-feira (25), na Bélgica, suspeitas de preparar um "ataque terrorista" e pela participação em "atividades de grupo terrorista", anunciou o Ministério Público Federal belga.

"No momento não temos detalhes sobre os locais ou os alvos, mas o que foi descoberto sugere que um ataque estava sendo preparado", disse à AFP Arnaud d'Oultremont, porta-voz do órgão. Ele descartou, por enquanto, qualquer ligação com a Olimpíada de Paris, que organizou um forte dispositivo de segurança nesta sexta-feira (26) para a cerimônia de abertura do evento, no rio Sena.

No entanto, de acordo jornal belga La Dernière Heure, os suspeitos eram simpatizantes da organização Estado Islâmico (EI) e visavam os Jogos Olímpicos em Paris. Outras operações simultâneas teriam sido realizadas em outros países.