Tribunal Europeu de Direitos Humanos decide que países podem penalizar clientes de prostitutas

Em 2016, a França aprovou um modelo abolicionista de regulação da prostituição, que busca a erradicação da atividade, criminalizando tudo o que estiver relacionado ao seu exercício, independentemente de haver ou não consentimento.

"As vítimas do sistema de prostituição serão sempre protegidas", sublinhou Bergé em uma mensagem enviada à AFP, e todos os que incitam ou lucram com a prostituição "serão sempre processados".

A secretária-geral do Mouvement du Nid, uma associação de apoio a pessoas que se prostituem, Lenaïg Le Fouillé, disse que era um "forte sinal de que a TEDH reforça a lei francesa".

"Países abolicionistas como a Suécia e a Irlanda observaram com interesse esta decisão da TEDH", sublinhou. Agora, "esperamos que grandes campanhas nacionais mudem a forma como a sociedade vê os clientes, como acontece atualmente durante as Olimpíadas, com exibições na cidade lembrando as pessoas da lei que penaliza os clientes e a compra de atos sexuais é proibida", completou Le Fouillé.

Por sua vez, Sarah-Marie Mafessoli, representante do trabalho sexual na ONG Médicos do Mundo França, que acredita que a lei coloca as prostitutas em situação precária, expressou decepção.

"Estamos desapontados porque o Tribunal reconhece que a penalização dos clientes tem um impacto negativo sobre os trabalhadores do sexo (...) mas recusa-se a condenar a França", reagiu ela.