Lutador cubano se despede de Paris 2024 como único atleta do mundo a conquistar 5 ouros em modalidade

Amor pela luta livre "correspondido até o fim"

Na segunda-feira, após a vitória na semifinal sobre Sabah Saleh Shariati, do Azerbaijão, o colosso cubano confirmou que essa final olímpica em Paris seria a última luta de sua carreira: " Temos que abrir espaço para os jovens que surgirem, para garantir a continuidade. A luta livre tem sido toda a minha vida, a luta livre tem sido o amor da minha vida ". Esse amor foi correspondido até o fim.

Contra seu adversário chileno na noite de terça-feira, o peso de sua lenda nunca esteve em dúvida. Diante de Thomas Bach, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, que também veio testemunhar esse momento histórico, o cubano não demorou muito para fazer de sua saída um sucesso. Desde a primeira fase no solo, ele virou o chileno com facilidade para marcar seus primeiros pontos e assumir a liderança (3 a 0). O resto da luta foi uma formalidade, já que López parecia controlar seu oponente do início ao fim (6-0).

"No nível mais alto há 24 anos"

Com o passar dos minutos, os torcedores cubanos presentes começaram a cantar "La quinta, la quinta!" De qualquer forma, nada parecia impedir Mijaín López de se tornar uma lenda olímpica e esportiva. Com a vitória, a 22ª em cinco edições consecutivas dos Jogos, e uma nova coroa olímpica na cabeça, o colosso cubano comemorou sua façanha com seu treinador Raul Trujillo, jogando-o no chão da arena sob os aplausos dos espectadores.

"Ele é um atleta de longevidade excepcional, que está no mais alto nível há 24 anos", disse Trujillo à agência AFP na segunda-feira. "Ele teve quatro hérnias de disco, então tivemos que cuidar dele e planejar com muito cuidado, com muito acompanhamento médico e psicológico. Foi isso que nos permitiu preservá-lo. Para garantir esse título olímpico definitivo, o lutador cubano saiu da aposentadoria após os Jogos Olímpicos de Tóquio para competir uma última vez e bater o recorde quase irreal que ele agora é o único a manter", disse.