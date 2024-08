Maduro desinstala WhatsApp em cadeia nacional e ataca redes sociais na Venezuela

"Diga não ao WhatsApp!" e "Odeio o TikTok e o Instagram!" O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, cuja reeleição está sendo contestada, atacou as redes sociais acusadas de tentar um "golpe ciberfascista criminoso". As plataformas desempenharam um papel importante na disseminação de conteúdo sobre as manifestações que eclodiram no dia seguinte ao anúncio oficial de um novo mandato para o chefe de Estado, após a eleição presidencial de 28 de julho.

O herdeiro de Hugo Chávez, no poder desde 2013, foi declarado vencedor com 52% dos votos, mas, de acordo com a oposição, foi seu candidato, Edmundo Gonzalez Urrutia, que venceu a eleição, com 67% dos votos.

Os distúrbios que se seguiram à declaração da vitória do presidente deixaram 24 pessoas mortas, de acordo com um relatório atualizado na terça-feira por organizações de direitos humanos.