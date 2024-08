No Reino Unido, influencer de extrema direita é acusado de incitar revolta contra muçulmanos

No final de julho, organizou novamente um comício em Londres onde nove pessoas foram presas. Ele transmitiu um suposto documentário onde repetia acusações consideradas difamatórias pelos tribunais contra um refugiado sírio atacado quando era estudante do ensino médio.

Isso lhe rendeu outro comparecimento ao tribunal, no mesmo dia do esfaqueamento em Southport, onde foi revelado que ele havia acabado de deixar o Reino Unido.

Se Tommy Robinson afirma ter apenas convocado reuniões pacíficas desde o início dos tumultos, as autoridades claramente o têm na mira.

Ele deveria "ter muito cuidado com a linguagem que usa e realmente se preocupar com o que disse até agora", alertou Stephen Parkinson, chefe do Ministério Público na Inglaterra e no País de Gales, na ITV.

