Prefeita de Paris diz não querer se 'vingar' de ataques antes da Olimpíada e que 'herança climática' permanecerá

"Claro que quando você tem 2,2 milhões de pessoas que vivem em uma cidade, e um total de 5 milhões que a atravessam diariamente, questões de limpeza e segurança sempre vão existir. Mas hoje em dias muitos franceses e mesmo estrangeiros voltaram atrás, eles dizem que finalmente Paris está bonita, limpa, e com minha equipe estamos muitos felizes e orgulhosos desse resultado", celebrou.

"Mas foi difícil segurar a onda no meio dessa tempestade de críticas", confessou Hidalgo. "Algumas delas nos permitiram de melhorar e ir além, outras queriam apenas nos destruir, mas não conseguiram acabar com a imagem de Paris", declarou a prefeita. "Finalmente, agora a verdade está aí, límpida, aos olhos do mundo inteiro", comemorou.

Questionada pela RFI, a prefeita disse que não pretende "se vingar" das críticas violentas que recebeu. "Não sou vingativa, porque acho que é uma coisa que exige muita energia, e como eu aprendo muito com os atletas, vejo que é preciso persistir na liberação de energias criativas. A vingança consome muita energia, não é exatamente isso que me interessa. No entanto, fico feliz de constatar que Paris é amada no mundo inteiro", declarou.

Herança

"As transformações que Paris sofreu são duráveis, não fechamos as portas dessa olimpíada pretendendo que tudo acabou", declarou Hidalgo. "As mudanças do ponto de vista ecológico, as ciclovias, todos os espaços verdes, a adaptação da cidade às mudanças climáticas, tudo isso será uma herança durável. Por exemplo, a transformação da Porta de La Chapelle, que era um bairro descrito por uma parte da imprensa internacional como uma região não frequentável, e que hoje é um lugar muito bonito, onde, aliás, estou propondo de instalar belas estátuas que nos foram oferecidas, como as efígies da cerimônia de abertura no quadro "Sororidade", tudo isso permanecerá, claro", disse a prefeita.

Sobre os 185 km de avenidas da região parisiense reservadas para alguns veículos, numa tentativa de tornar mais fluido o tráfego na área durante Paris 2024, Anne Hidalgo afirou que "para realizar isso e diminuir a poluição, foi necessário propor as caronas compartilhadas [covoiturage, em francês)".