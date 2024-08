Quase 40.000 mortos na Faixa de Gaza: entenda como o Hamas identifica as vítimas

Dos 400 computadores do hospital Nasser, um dos últimos em operação parcial no sul da Faixa de Gaza, apenas 50 terminais funcionam, segundo seu diretor, Atef al Hut.

Embora as autoridades israelenses questionem as estatísticas do Hamas - que não diferenciam civis e combatentes - o Exército e o primeiro-ministro reconhecem a magnitude do número de vítimas.

70% dos mortos são mulheres e crianças

Os serviços de imprensa do Hamas calculam que 70% dos quase 40.000 mortos em Gaza são mulheres (perto de 11.000) e "crianças" (pelo menos 16.300).

O ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 matou 1.198 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

Os balanços diários publicados pelo Ministério da Saúde do Hamas foram questionados, especialmente pelo presidente americano, Joe Biden, que duvidou de sua credibilidade no início do conflito. No entanto, em março mencionou "milhares e milhares" de mortes de civis, sem comentar a veracidade das estatísticas do ministério, que também contabiliza os feridos.