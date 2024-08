Vencedor do Nobel da Paz vai liderar governo interino em Bangladesh e pede 'calma' à população

"Apelo a todos para que mantenham a calma. Peço-lhes que se abstenham de qualquer forma de violência", disse Yunus nesta quarta, em uma declaração na véspera de seu retorno para Bangladesh. "Estejam calmos e prontos para reconstruir o país. Se seguirmos o caminho da violência, tudo será destruído", acrescentou.

O economista de 84 anos é conhecido por ter retirado milhões de pessoas da pobreza por meio da concessão de microcréditos, uma iniciativa pela qual recebeu em 1988 o prêmio Príncipe das Astúrias da Concórdia e em 2006 o Nobel da Paz. Yunus ganhou a inimizade da premiê Sheikh Hasina, que o acusava de "sugar o sangue" dos pobres.

Nahid Islam, líder do movimento estudantil, confirmou a decisão após uma reunião de três horas com o presidente. Ele descreveu as conversas como "frutíferas".

O presidente Shahabuddin concordou que o governo interino "seja formado o quanto antes". Ele destituiu o comandante da polícia nacional, após as manifestações sangrentas que provocaram a fuga da primeira-ministra. Sheikh Hasina, 76 anos, estava no poder há 15 anos, mas seu último mandato como primeira-ministra, que começou em janeiro, foi marcado pelo boicote da oposição às eleições, que as denunciou como nem livres, nem justas.

O presidente também dissolveu o Parlamento na terça-feira, uma das principais exigências dos estudantes, compartilhada com a principal formação de oposição, o Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que exige a convocação de eleições nos próximos três meses.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o novo governo deve "respeitar os princípios democráticos, o Estado de direito e refletir a vontade do povo".