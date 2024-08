Ana Marcela fica em quarto na maratona aquática no rio Sena: "briguei até o fim por medalha"

Superando dificuldades

Ana Marcela teve um ciclo olímpico de altos e baixos, com cirurgia no ombro, troca de técnico e até de país, tendo ido treinar na Itália. Mas seu currículo, que soma 17 medalhas mundiais, sendo sete de ouro, além de ter sido eleita a melhor do mundo oito vezes, a colocava entre as favoritas. A alemã Leonie Beck, ouro no Mundial de 2023, e que também tinha chances de subir ao pódio, ficou em nono lugar.

"No esporte de alto rendimento a gente sempre quer mais, nunca está satisfeito, mas eu tenho que estar muito feliz com a minha carreira, pois eu dei tudo na vida por isso", disse Ana Marcela, emocionada. "Quando a gente não sobe ao pódio, dói muito, mas na minha cabeça eu sei que tenho que entender, pois há somente três lugares no pódio e estou feliz com o meu ciclo e com todas as mudanças", avaliou a nadadora, contando que há um ano tinha pensado em parar de nadar. "Então, estar aqui hoje e ser quarto lugar é sensacional", conclui.

Durante o percurso, elas seguiram uma rota delimitada por boias. Esta prova foi introduzida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) nos Jogos de Pequim 2008. O tempo da prova é cronometrado por meio de chips presos nos pulsos das atletas.

Viviane Jungblut, de 28 aos, disputou sua segunda Olimpíada, mas nadou os 10km da maratona aquática pela primeira vez, já que em Tóquio 2020 ela não havia conseguido classificação e optou por disputar os 800m e 1500m da natação. Após a estreia em águas abertas, em Paris, ela avaliou a prova como bastante "desgastante". "Foi uma prova bem dura, a gente teve a correnteza contra, que faz parte da nossa modalidade", observa. "Foi bem desgastante, mas eu dei os meus 100%, certamente não era o que eu esperava", admite.

Qualidade da água

A maratona aquática é uma modalidade de natação que acontece em águas abertas como mares, rios ou lagos. Em Paris, o local da final da maratona aquática feminina, o rio Sena, gerou polêmicas nas últimas semanas por conta do nível de poluição. A disputa da natação do triatlo chegou a ser ameaçada, mas acabou sendo liberada.