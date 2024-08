Após incursão ucraniana na fronteira, Rússia envia forças militares para evitar invasão

A Rússia continua, nesta quinta-feira (8), lutando contra uma grande incursão ucraniana na região fronteiriça de Kursk. Na manhã de terça-feira (6), as tropas de Kiev entraram na localidade, ao sudoeste do território russo, com cerca de mil soldados, além de 20 veículos blindados e tanques. A derrota foi uma surpresa para o Kremlin, cujo Exército estava até então em vantagem na linha da frente.

Tudo indica que esta é a maior incursão fronteiriça da Ucrânia desde que a Rússia lançou a sua ofensiva militar contra o país vizinho, em fevereiro de 2022.

"A operação para destruir unidades do Exército ucraniano continua" com ataques aéreos, foguetes e fogo de artilharia contra tropas que entraram em dois distritos fronteiriços, informou o Ministério da Defesa russo.