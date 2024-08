"É preciso acreditar que tudo é possível", diz Bruna Alexandre, 1ª atleta do Brasil a disputar Jogos Olímpicos e Paralímpicos

A atleta disputou dois jogos da equipe feminina de tênis de mesa na segunda-feira (5) nos Jogos Olímpicos de Paris, uma façanha inédita para o Brasil. O trio formado junto com as irmãs Bruna e Giulia Takahashi não conseguiu vencer a Coreia do Sul nas oitavas de final do torneio, o que não interfere no orgulho e na felicidade da esportista de fazer história. "Eu estou muito feliz e a minha ficha ainda está caindo", diz.

De Criciúma para o mundo

Bruna Alexandre é natural de Criciúma, no sul de Santa Catarina, de onde fala com muito carinho e saudosismo. Foi lá que, ainda bebê, viveu uma tragédia: teve o braço direito amputado aos três meses de idade, devido a uma vacina mal aplicada. Sete anos depois, começou a jogar tênis de mesa, uma prática difícil no início devido à necessidade de equilíbrio, mas sua perseverança e disciplina a levaram muito mais longe do que imaginaria. Com 16 anos, Bruna já estava duelando nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012.

Antes de se tornar a primeira esportista do Brasil a participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Bruna já batia outros recordes. Ela é a maior medalhista paralímpica do país no tênis de mesa, com dois bronzes em 2016, no Rio, e uma prata e um bronze em Tóquio 2020.

A mesatenista também se orgulha de fazer parte de uma equipe feminina de sucesso, que conquistou nove medalhas nesta edição dos Jogos. No total, a delegação do Brasil em Paris conta com 153 atletas mulheres que, pela primeira vez, são mais numerosas que os homens, representados por 124. "Acho que isso mostra a força da mulher e acredito eu que isso pode melhorar cada vez mais", afirma.

Crescimento do tênis de mesa do Brasil

Questionada sobre o futuro do tênis de mesa brasileiro, Bruna vê um caminho de evolução. Hugo Calderano chegou a disputar o bronze em Paris 2024, mas foi barrado pelo fenômeno francês Felix Lebrun, de apenas 17 anos. "Todos os nossos atletas estão evoluindo [...] graças ao suporte que o Brasil tem, como o Bolsa Atleta. E acho que o tênis de mesa pode crescer cada vez mais, e para o próximo ciclo, em Los Angeles, em 2028", avalia.