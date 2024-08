Governo da Itália anuncia que pretende proibir o cultivo e a venda de "cannabis light"

Muitas pessoas o utilizam o CBD contido na maconha leve como uma alternativa natural para aliviar a dor, a ansiedade e a inflamação, entre muitas outras doenças. Além disso, muita gente considera a cannabis light útil para relaxar. Os cientistas continuam estudando os benefícios e os ricos do CBD.

Decisão é ideológica, apontam especialistas

Para muitos especialistas, a decisão do governo é ideológica e não tem base científica. A medida é fortemente contestada por todos os partidos da oposição de centro-esquerda. O deputado Riccardo Magi, líder do partido progressista +Europa ressaltou: "O governo, dominado pela fúria ideológica, mata o setor da cannabis light, cancela 11 mil empregos e ainda acha que lutou contra as drogas".

Já a colisão de direita e extrema-direita defende a medida com convicção. Para o senador Maurizio Gasparri, do partido Força Itália, "as regras para esmagar o mercado de cannabis light são boas". Ele disse que "é uma ação contra cadeias comerciais paralelas que acabam por promover o uso de drogas".

A deputada Augusta Montaruli do partido Irmãos de Itália, relatora da emenda no projeto de lei, frisou: "São medidas essenciais para o governo".

Não é a primeira vez que a extrema-direita italiana tenta proibir o cultivo e venda da cannabis light. Em maio de 2019 o então ministro do Interior, Matteo Salvini, líder do partido Liga, anunciou que acabaria com o comércio de cannabis light porque "é um incentivo ao uso de drogas".