Jovem islamista planejava ataque suicida em show de Taylor Swift em Viena

"Seu objetivo era cometer suicídio e matar um grande número de pessoas, hoje ou amanhã, durante o show", disse ele.

As autoridades austríacas informaram que o jovem de 19 anos, que é cidadão austríaco, era originário da Macedônia do Norte. Ele havia "jurado lealdade" ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) e foi preso numa operação especial na Baixa Áustria, perto da capital Viena.

O segundo suspeito é um "jovem de 17 anos" que foi "empregado por vários dias por uma empresa terceirizada que prestaria serviços ao estádio durante o show" nesta quinta-feira, acrescentou Haijawi-Pirchner.

O mais jovem dos acusados estava na "área do estádio quando foi preso".

As autoridades prometeram reforçar as medidas de segurança e os controles na entrada do estádio, mas isso não foi suficiente para tranquilizar os organizadores, que anunciaram a suspensão dos shows na quarta-feira.

O cancelamento causou consternação entre os fãs leais da cantora, conhecidos como "Swifties".