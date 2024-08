Político da França apresenta proposta para não taxar atletas olímpicos, como o adotado no Brasil

Nesses Jogos Olímpicos de Paris 2024 muito se falou sobre as premiações em dinheiro que serão recebidas pelos atletas medalhistas. No entanto, o valor dos impostos a serem pagos por eles vem gerando polêmica. Tanto que, no Brasil e na França, políticos se mobilizam para liberar os campeões da "mordida do leão".

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quinta-feira (8) uma medida provisória (MP) para isentar os medalhistas de impostos nos prêmios do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paralímpico Nacional (CPB) deste ano. Ainda que medalhas, troféus e prêmios recebidos pelos atletas no exterior fossem isentos de impostos federais, os valores em dinheiro devem ser comunicados na declaração do Imposto de Renda.

Assim que os valores das premiações dos atletas começaram a ser divulgados, a cobrança de 27,5% foi lembrada, com cobranças, nas redes sociais, à Receita Federal, de que o ideal seria isentar os campeões olímpicos. Com isso, a própria Receita precisou se pronunciar e informar que a decisão é determinada pela legislação brasileira. Isso gerou uma reação do governo federal, que culminou na assinatura da MP.