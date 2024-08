Primeiro-ministro britânico pede rigor contra violência racista da extrema direita no Reino Unido

Por sua vez, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, agradeceu em uma mensagem no X àqueles que se manifestaram pacificamente para mostrar que a capital está "unida contra o racismo e a islamofobia", bem como aos "heróicos policiais que trabalham dia e noite para manter os londrinos seguros".

"Eu moro no bairro e não queremos essas pessoas (de extrema direita) em nossas ruas.... Eles não nos representam", disse Sara Tresilian, de 58 anos, uma das milhares de pessoas que se manifestaram no bairro londrino de Walthamstow na noite de quarta-feira.

Demonstração de unidade

Ativistas do Stand Up To Racism e moradores locais, alguns carregando bandeiras palestinas, seguravam cartazes com os dizeres "Parem a extrema direita" e "Refugiados são bem-vindos", em forte contraste com os atos hostis que tiveram como alvo mesquitas e hotéis que abrigam requerentes de asilo na última semana.

O chefe da polícia de Londres, Mark Rowley, disse na manhã de quinta-feira que estava "muito satisfeito com a maneira como as coisas aconteceram", graças à mobilização da polícia e do público.

Falando aos jornalistas, ele elogiou a "demonstração de unidade", mesmo que "em alguns lugares os delinquentes locais tenham vindo" para praticar atos "anti-sociais".