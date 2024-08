"Sou brasileira, queria trazer essa medalha para o país e consegui": Tatiana Weston-Webb comemora prata inédita no surf em Paris

No entanto, reconhece que com suas características físicas - principalmente o cabelo louro platinado - dificultaram seu reconhecimento como brasileira, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. "A gente cresceu sempre indo para Porto Alegre indo visitar a minha família, indo para Garopaba (SC) passar as férias. A gente tem o Brasil no coração", ressalta.

Sobre viver e treinar fora do Brasil durante boa parte de sua vida, mas ainda assim escolher competir pelo país, Tatiana descreve "um sentimento um pouquinho estranho". Mas o casamento com um brasileiro, com quem tem uma casa no Guarujá que visita com frequência, ajuda a sua conexão. "Para mim, o fato real é que eu sou brasileira e que eu queria trazer essa medalha para o Brasil e consegui. Então, estou muito feliz", sublinha.

Prata inédita no surf

A surfista cravou uma conquista inédita para o surf brasileiro em 5 de agosto em Teahupo'o, na Polinésia francesa, onde ocorreram as competições da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris. Tatiana afirma que mirava no ouro e lamentou ter ficado atrás da norte-americana Caroline Marks.

Com sua medalha, já são nove pódios de atletas brasileiras nessa Olimpíada, do total de 14. "Acho que as mulheres estão arrasando, então [sinto] nada mais do que orgulho", disse. "Representar o surf feminino do Brasil é uma honra gigante. Espero que isso vá inspirar várias meninas a surfarem e ir atrás dos sonhos delas", reiterou.

Tatiana também falou sobre o entrosamento da equipe brasileira e a conquista do bronze de Gabriel Medina, mostrando "o quanto o surf brasileiro é grande". "A gente tem esse apoio entre a gente, esse sentimento de família. Estamos sempre torcendo um pelo outro, ajudando e trocando ideias, realmente tem esse amor entre a gente", diz.