Alain Delon deixou recomendação para ser enterrado em casa perto de seus cachorros

Em edições especiais dedicadas a esse ícone do cinema, os jornais franceses Le Figaro e Le Parisien trazem nesta segunda-feira (19) em suas capas imagens memoráveis em preto e branco que sublinham a beleza única do rosto de Delon, curiosamente com a mesma manchete: "O último samurai", em referência ao filme "O samurai", uma produção franco-italiana de 1967 do cineasta Jean-Pierre Melville. No filme, Delon interpreta o papel de Jeff Costello, um assassino profissional metódico e perfeccionista, ao lado de François Périer e Nathalie Delon, com quem estava casado na época.

Em seu editorial de capa, Le Figaro diz que Delon "passou a vida morrendo" em seus filmes, "raramente na cama". No entanto, a morte, a verdadeira, chegou e levou o último gigante do cinema francês. "Na Terra continuaremos, deslumbrados, a vê-lo morrer, ao mesmo tempo que uma época", escreve o diário.

Le Parisien dedica 17 páginas à vida e obra do ator. Com a sua morte, vira-se uma página da história do cinema francês dos anos 1960-1980. Delon partiu depois da maioria daqueles que amou ou com quem trabalhou, como Jean Gabin, Lino Ventura, Romy Schneider, os diretores italianos Luchino Visconti ou Michelangelo Antonioni, destaca a agência AFP.

« Quand je partirai, j'imagine la Une avec une grande photo et ce titre: Le samouraï est mort. » Alain Delon avait presque raison. Bravo à toutes les équipes du @leparisien pour ces 17 pages exceptionnelles à lire ce lundi. #alaindelon #delon pic.twitter.com/3jcscyoKtC ? Emmanuel Marolle (@emarolle) August 18, 2024

O jornal Libération traz a manchete "Plein sommeil", em tradução livre algo como "dormiu para sempre", trocadilho com o título do filme "Plein soleil" (O sol por testemunha), de René Clément, que lançou Alain Delon como um astro do cinema mundial.