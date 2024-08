Ataque ucraniano causa incêndio em depósito de combustível na Rússia

Proletarsk, cidade localizada no sudoeste da Rússia, teve estado de emergência declarado devido a um incêndio em um depósito de petróleo, no domingo (18). O governador da região disse que o fogo foi causado pela queda de destroços após um ataque de drone.

O estado de emergência foi decretado à meia-noite, pelo horário local, informou a administração distrital de Proletarsk no Telegram. Os esforços para apagar as chamas continuam nesta segunda-feira (19).

As autoridades quiseram tranquilizar a população sobre a ausência de risco de propagação do fogo para zonas residenciais e pediram para que as pessoas "não cedam ao pânico". Vídeos nas redes sociais mostram uma enorme nuvem de fumaça na região de Rostov, na Rússia.